La jeune association "Fontaines Patrimoines" un bilan plutôt positif en fréquentation présenté en assemblée générale.

L’association est le reflet du patrimoine communal, celui à découvrir ou redécouvrir au fil des balades guidées ou non, de son musée.

Comme toute association, "Fontaines Patrimoines" invite ses membres à son assemblée générale ordinaire où il est présenté un bilan sur l’année écoulée et sur le prévisionnel pour l’association.

Christian Bottussi, président de l’association, a procédé à l’ouverture de l’assemblée générale en commençant par adresser ses remerciements aux acteurs œuvrant dans l’association, à Philippe Gelin adjoint représentant madame le maire et ses collègues élus, aux membres présents d’autres associations.

Michel Bonnot, secrétaire de séance et de l’association, a rappelé les objectifs de "Fontaines Patrimoines" à savoir les visites des lavoirs, de l’église remplacée dernièrement par la visite du cœur du village, le travail engagé avec le Grand Chalon pour établir un répertoire des associations patrimoniales, les réunions d’échanges et de travail avec la ville de Chalon sur Saône et les autres associations patrimoniales, la dernière en date, celle à Virey le Grand le 14 décembre 2024.

Un point important a été souligné et qui prend doucement de l’ampleur, c’est le géocaching.

Christian Bottussi a fait un petit rappel sur le Géocaching :

Le Géocaching est une sorte de chasse au trésor, pour laquelle vous devez être équipés d'un GPS (smartphone ou GPS de randonnée) et être inscrits sur le site Geocaching.com (c'est gratuit) : les "trésors" sont des boîtes de différentes tailles, cachées par d'autres géocacheurs à des coordonnées spécifiques que vous devez rejoindre, avant de chercher... plus ou moins facilement. Le Géocaching vous permet de découvrir des villes, monuments, paysages insoupçonnés... parfois même à deux pas de chez vous. Contrairement à une chasse aux trésors classique, les boîtes que l'on découvre doivent rester sur place, un petit carnet vous permet de laisser une trace de votre passage.

Il faut noter qu’à Fontaines les deux associations le GREF et Fontaines Patrimoines sont indissociables, le premier par ses recherches engagées il y a de nombreuses années sur Fontaines et le deuxième sur son engagement à la suite de la restauration de l’église soutenue par les amis de l’église St Just. Il ne faut pas oublier le soutien sans faille de la municipalité.

La parole a été donné à la trésorière Marie Lecestre pour le bilan financier.

Des 35 adhérents, il en reste 32 à ce jour a annoncé la trésorière, de 326 visiteurs en 2023, 385 sont venus en 2024, une grande partie des visites est gratuite (environ 58%). Dans l’ensemble, les chiffres montrent une trésorerie saine et c’est important pour une association surtout avec les difficultés actuelles.

Par décision et vote le montant des cotisations est resté le même qu’en 2024.

Dans les projets, l’association envisage de développer l’atelier de taillage de pierres, de créer des journées d’animations, de faire des concerts, de restaurer la niche (l’oratoire) avec un appel à l’aide financière pour la sculpture d’une statue.

Le représentant de la municipalité Philippe Gelin a remercié les membres de l’association pour tout le travail fait autour du patrimoine de la commune, du temps consacré pour aboutir et réussir à faire tout cela. La commune a deux gros chantiers qui sont à lancer avec les toitures du lavoir "Chamilly" et "St Nicolas", travaux qui font l’objet de demandes de subventions et ce ne sont pas les seuls.

Il y a un outil de communication à la mairie et depuis peu une vidéo présentant la commune, vidéo qui sera aussi disponible pour les sites des associations.

La séance de cette AG s’est terminée autour du verre de l’amitié.

C.Cléaux