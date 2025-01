Plus de confort et plus de convivialité au restaurant Boeuf et Grill entièrement rénové en zone Sud de Chalon

Fermé le 4 novembre, le restaurant Bœuf et Grill a rouvert en ce dernier samedi de janvier. Après deux mois et demi d’importants travaux de rénovation. Pour lesquels les deux gérants de l’établissement situé à proximité du Mégarama, Bryan Xia et Jiang Yang, ont investi quelque 500 000 €.

Les deux cousins, d’origine chinoise, à la tête de ce restaurant avec buffet à volonté depuis 2016, ont en effet souhaité se démarquer de la concurrence, en alliant chic et modernité. Le restaurant d’une superficie de 800 m2 a été complètement rénové. Plusieurs projets ont été proposés par un architecte d’intérieur chinois, installé en France, et grâce à la 3 D ils ont pu choisir celui correspondant le mieux à leur objectif. « Nous voulons apporter à nos clients tout à la fois plus de confort et plus de convivialité. Nous avons volontairement réduit la capacité d’accueil, qui passe de 275 places à 250 places, afin d’installer des chaises plus confortables et des banquettes » souligne Bryan Xia. Fabriqué en Chine, tout le mobilier est arrivé par conteneurs.

Une cuisine toute refaite



Pour la décoration et le matériel de cuisine ce sont des entreprises locales qui ont été sollicitées. La cuisine a été agrandie et réaménagée en vue d’assurer une plus grande facilité de travail aux salariés. « Avant, on était cinq en cuisine, désormais, on devrait être sept » indique le gérant. « Et avec le personnel de salle on devrait tourner autour de seize ».

Un bon morceau de bœuf !



Quand on ouvre la porte d’un restaurant qui s’appelle Bœuf et Grill on s’attend à pouvoir manger… du bœuf ! Au 1 rue René Cassin, on n’est pas déçu. De l’onglet à l’entrecôte en passant par le rumsteck, la bavette, ou encore le filet, on n’a que l’embarras du choix. « Je suis né en France, j’adore les plats français et je suis un viandard » précise Bryan Xia, avant d’ajouter « Jiang a été formé dans plusieurs restaurants français. Et nous nous servons directement à l’abattoir Bigard, à Cuiseaux, avec de la viande 100% française ».



Cuisine française et européenne donc mais aussi cuisine asiatique. « Nous n’oublions pas nos origines. D’où le double choix offert. Chacun peut choisir selon ses goûts. Nous avons opté pour la formule « buffet ». Le buffet a été étendu afin de proposer davantage de plats. Car nous voulons offrir de la découverte à notre clientèle avec des produits de qualité » confie le restaurateur.



A la veille de la réouverture programmée samedi dernier, une sympathique inauguration a réuni une centaine d’invités, parmi lesquels Véronique Avon, conseillère municipale déléguée à l’animation commerciale, représentant Gilles Platret, maire de Chalon, lesquels ont pu tester le Bœuf et Grill version 2025. Occasion pour l’élue chalonnaise de féliciter Bryan Xia et Jiang Yang pour leur esprit d’entreprise et de leur souhaiter pleine réussite dans leur nouvelle aventure commerciale.

Gabriel-Henri THEULOT