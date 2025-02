Transdev Solidarité : Bon succès d'estime pour la journée de solidarité avec Mayotte

Ils ont joué au football pour l'île de Mayotte. Dimanche 26 janvier, une journée festive de collecte de fonds pour le 101ème département dévasté par le cyclone Chido était organisée au Gymnase de la Verrerie. Plus de détails avec Info Chalon.

Dimanche26 janvier, la jeunesse chalonnais s'est donnée à fond au Gymnase de la Verrerie pour la journée caritative en soutien aux sinistrés de Mayotte organisée par l'Association Chalonnaise de Football (ACF) et l'Académie de Football (ADF), au profit de Transdev Solidarité.

Ils avaient de quoi être fiers Driss Essabar, le président de l'Association Chalonnaise de Football (ACF), et Florent Côte qui représentait Michelle Dereims, la présidente de l'Académie de Football (ADF).

De 10 heures à 17 heures, les jeunes se sont mobilisés en grand nombre autour de la passion du ballon rond afin de récolter des fonds.

Pour rappel, le 14 décembre 2024, le cyclone Chido dévastait l'île de Mayotte, faisant des centaines de morts et de blessés et des dégâts énormes : 70 % de la population a été durement touchée et l'habitat précaire, qui représente 40 % de l'habitat de ce petit bout de France en plein Océan Indien, a été entièrement détruit.

«Un beau tournoi de futsal. Ensemble, nous avons fait de cette journée un véritable succès», estime David Edmont, le directeur de Transdev-STAC Chalon-sur-Saône.

«Une activité sportive où chacun a pu taper dans le ballon mais aussi une belle opportunité d'apporter son soutien à notre action solidaire», poursuit ce dernier qui tient également à remercier un jeune joueur venu déposer quelques euros dans l'urne dédiée à la collecte des fonds.

«Il était fier de déposer ses économies. Nous sommes fiers de son geste. Ces euros sont inestimables : ils venaient du cœur», nous explique-t-il.

L'ensemble des fonds récoltés seront reversés à l'association Transdev Solidarité.

«Un grand merci à tous les enfants et parents venus partager ce moment convivial pour cette noble cause. Ensemble, nous sommes plus forts pour faire la différence», ajoute le président de l'ACF.

Partage, échange, solidarité, fraternité, écoute, esprit d'équipe, encouragement : des valeurs prônées par Transdev-STAC et ces deux beaux clubs de football de la vie locale chalonnaise.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati