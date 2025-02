Maison des Sports de Chalon-sur Saône : Le Challenge ‘Duverne’ organisé par l’Eveil de Chalon attire de nombreuses gymnastes venues de toute la région

Venez nombreux cette après-midi assister au passage des groupes !

Le Club de Gymnastique Rythmique de l’Eveil de Chalon n’oublie pas chaque année de mettre à l’honneur son fondateur, l’Abbé Duverne, qui a créé cette association sportive en 1928.

Aussi, Séverine Bresset (absente), Présidente de l’Eveil, secondée par Sylvie Jury, Vice-Président, Françoise Perrault, Responsable de la section G.R, Marion Millet, Monitrice Générale de l’Eveil et de nombreux bénévoles avait organisé le dimanche 16 février 2025, sur toute la journée, cette compétition de gymnastique rythmique féminine.

Un événement qui a regroupé plus de 90 gymnastes venues de toute la Bourgogne Franche-Comté (Besançon, Mâcon, Pontarlier Charnay-les-Mâcon Chalon…).

Une organisation qui a été organisé de la façon suivante : 8h45 / 12h30 : individuels et duos jeunesses et aînées, 14h00 / 15h30 : individuels jeunesses et aînées et 16h00 / 17h15 : ensembles et duos. La remise des récompenses et le palmarès à 17 heures 30;

Ainsi, plusieurs catégories, de jeunesse (10 à 15 ans) à aînée (15 ans et +), dans plusieurs catégories du niveau National à 1-2-3 ou 4 et présentant des engins différents : Massue, Ruban, ballon, Cerceau ou Corde ont proposé leur programme et leur performance.

Devant une vingtaine de juges, toutes ont donné le meilleure pour remporter le challenge à la plus grande joie du public venu nombreux.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B