L’Or et l’Argent pour la STEP à Châteauroux, terroir des JO 2024

13 tireurs étaient sélectionnés, plaçant la STEP de Chalon 2ème club du département au regard des tirs effectués à titre individuel, et unique club présent dans toutes les disciplines pratiquées à ce championnat : carabine, pistolet, arbalète match, arbalète field et cible mobile.

Le plus célèbre des tireurs de la STEP, Cédric Fèvre Chevalier, a rapporté l’OR cette année, et devient Champion de France R3 après un superbe match qu’il termine en 1ère position, à 632.8 points en 60 plombs, place qu’il conservera tout au long de la finale. Une belle victoire, après quelques années de seconde position en finale, et une participation aux Jeux Paralympique un peu décevante pour lui.

En cible mobile et cible mobile mixte, Armando Conceicao devient 2 fois vice-champion de France.

Ses co-équipiers, Michelle Vandros, termine 6ème et 8ème ; Noël, 2 fois 15ème

A la carabine, Stéphane Bruckert tire 2 matchs : 622.2 points en couché R5 pour une 17ème place, et 15ème en position debout R4

Toujours à la carabine, en dame 3, Nicole Lefaucheux termine 26ème

Une équipe mixte arbalète match était sélectionnée : Jérôme et Alice Boussel se classent 32ème, pour leur 1ère participation à ce championnat

A titre individuel, toujours en arbalète match, Alice est 22ème, avec 349 points, battant son record personnel, et Jérôme 68ème.

5 tireurs en arbalète field individuel ont participé dans des conditions difficiles : sous chapiteau, les pieds dans l’eau les premiers jours, puis dans le froid pour la fin de semaine. Pour une discipline qui se tire habituellement au chaud et au sec. Mais cela restera un souvenir épique pour tous les arbalétriers présents.

Nicole Lefaucheux termine 13ème, 515 points en vétéran dame

Fabienne Thevenet, 13ème également, en dame avec 539 points

En senior 1, Romain Voyon se classe 19ème avec 551 points et Thomas Thevenet 48ème avec 528 points

Théo Thevenet, junior garçon, bat son record personnel avec 504 points et une 14ème place.

Au pistolet, Alex Tschui, 86 ans et doyen des tireurs du championnat, tire 3 disciplines : après un 1er match en standard décevant pour lui : 305 points et 94ème place (160 tireurs sélectionnés), il se rattrape au pistolet précision avec 540 points et 24ème place, ou il tire une série de 97 points sur 100 possible : il est le seul tireur de sa catégorie à réaliser cet exploit !) et il termine 9ème en pistolet vitesse, avec 19 points.



Pour la saison d’hiver, il reste encore le championnat régional des Clubs pour les carabiniers, adultes et jeunes de l’Ecole de tir, ce prochain Week end, puis débuteront les entrainements pour la saison d’été, en extérieur.