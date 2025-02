AVIS DE DECES - Monsieur Patrick BON

CHALON-SUR-SAÔNE



Adriana et Tommy,

sa fille et son beau-fils ;

Kaylie et Raven,

ses petites-filles adorées ;

ses beaux et frères et belles-sœurs,

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Patrick BON

survenu à l'aube de ses 70 ans.

Ses obsèques auront lieu le mardi 4 mars 2025 à 16h30, au crématorium de Crissey.

La famille rappelle à votre souvenir

Martine,

son épouse,

décédée le 21 mars 2011.

Et remercie Saint-Marcel Ambulances, l'hôpital privé Sainte-Marie, l'accueil de jour de Mervans, et toutes les personnes qui ont accompagnés Patrick durant ce dernier mois.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.