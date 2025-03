Un local tout neuf pour l’association de pétanque Crissotine.

L’association de pétanque de Crissey compte un peu plus de 90 adhérents, elle utilise un local situé en bordure du grand terrain mis à disposition par la mairie.

Vendredi 28 février, en présence d’Olivier Grosjean vice-président du Grand Chalon, des élus, des membres du club de pétanque, des artisans et d’agents des services techniques qui ont participé à cette réfection du local, Pascal Boulling maire de Crissey a inauguré le bâtiment.

Dans son discours, il a tenu à rappeler l’état désastreux dans le quel se trouvait le local et son souhait d’une remise en état et aux normes rapidement afin que les adhérents de la pétanque puissent se retrouver dans un lieu décent.

94 000 € de travaux ont été nécessaires dont 23 000 € pour le désamiantage du vieux bâtiment et la nouvelle dalle hors d’eau en cas de crue de la Saône. La charpente a été reposée sur les murs entièrement isolés et recouverts de plaques de bois, l’électricité a entièrement été rénovée et un point d’eau avec ballon d’eau chaude a pris place dans la pièce.

Monsieur le maire a remercié les entreprises qui ont travaillé sur le chantier. Il a aussi remercié les élus et les agents de Crissey pour le suivi, les travaux ayant été en partie réalisés et supervisés par Hervé Billon et les agents des services techniques. Un plus sur ce site de la pétanque avec la présence d’un défibrillateur.

Olivier Grosjean a, lors sa prise de parole, insisté sur l’utilité du milieu associatif qui est le lien social dans les communes. « Avec un financement 100% par la commune, c’est l’argent des contribuables qui retourne vers eux pour les activités associatives » a ajouté Olivier Grosjean.

Monsieur le maire entouré du vice-président du Grand Chalon, des élus, du président et membres de la pétanque a symboliquement coupé le traditionnel ruban pour sceller cette inauguration. Ensuite il a invité tout le monde à venir prendre le verre de l’amitié.

C.Cléaux