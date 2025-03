L’Elan Chalon officialise la nomination de Maxime Pacquaut au poste de Responsable des Opérations Basket.

Acteur clé de l’organigramme de la section professionnelle depuis plus de dix saisons, Maxime Pacquaut maîtrise parfaitement les rouages de l’organisation chalonnaise. Sa mission consistera à structurer un environnement propice à la performance sportive tout en garantissant l’alignement du secteur sportif avec les objectifs stratégiques du club.Il interviendra sur l’ensemble du périmètre des trois équipes gérées par la SEM Elan Chalon : l’équipe Pro, les Espoirs et les Cadets. Aux côtés d’Elric Delord et de Romain Chenaud, il animera la Direction Sportive de l’Elan Chalon.

Dans ses nouvelles fonctions, il assurera la gestion des relations avec les agents, la coordination des pôles médical et technique, ainsi que les interactions avec l’Association et le service commercial du club.

Maxime Pacquaut prend officiellement ses fonctions à plein temps dès à présent, tout en conservant son rôle d’assistant coach jusqu’à la fin de la saison.

­

Le Mot de Maxime Pacquaut

"Après huit ans en tant qu’assistant coach de l’équipe professionnelle, j’évolue aujourd’hui vers un nouveau rôle de Responsable des opérations basket.

C’est une fierté, mais surtout une continuité dans mon engagement pour ce club qui m’a formé, fait grandir et poussé à toujours donner le meilleur. Le haut niveau exige rigueur, exigence et passion, des valeurs qui ont guidé mon parcours et qui continueront à m’animer dans cette nouvelle mission.

J’ai hâte de démarrer la collaboration avec les équipes des différents pôles, services essentiels à la performance et au rayonnement du club. Nous sommes à la hauteur du défi, et ensemble, nous visons l’excellence.

L’histoire continue, avec ambition et engagement.

Merci pour votre confiance."