AVIS DE DECES - Madame Geneviève DESPLACES

CHAGNY



Séverine et Jean-Luc GUILLIN,

Léo-Paul et Maud

Appoline et Nathan,

leurs enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Geneviève DESPLACES

survenu à l'âge de 93 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 10 mars 2025 à 14h30, en l'église de Chagny.

La famille remercie le personnel de l'EHPAD de Chagny pour leur gentillesse et leur dévouement.