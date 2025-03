REGION BOURGOGNE-FRANCHE COMTE - Marie-Guite Dufay appelle à «la reconnaissance» des médecins étrangers

Ce mercredi 5 mars, en France, 300 médecins praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE) ont entamé une grève de la faim pour dénoncer l'absence de régularisations pourtant promises par l'ancien Premier ministre Gabriel Attal et par le président de la République Emmanuel Macron.

Communiqué du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté

« Les PADHUE, médecins praticiens diplômés à l’étranger, hors Union Européenne, vivent une situation administrative et professionnelle d’une grande précarité, profondément injuste et inégalitaire, alors qu’ils sont les piliers des hôpitaux et du système de santé du pays.

J’ai découvert leur situation lors de l’ouverture de l’“hôpital de campagne” à Decize, dans la Nièvre, le 19 novembre dernier. Depuis, je n’ai cessé d’alerter le gouvernement, notamment les ministres de la Santé successifs, et plus récemment le président de la République, sur l’urgence d’une régularisation des PADHUE, pourtant promise, et d’une simplification de la reconnaissance de leurs diplômes.

Ils sont une ressource médicale précieuse dont les zones déficitaires ont particulièrement besoin. C’est pourquoi, j’apporte tout mon soutien aux PADHUE qui se mobilisent et viennent d’entamer une grève de la faim, contre la suppression de plusieurs centaines de postes qui les prive d’exercer pleinement leur métier soit au service des hôpitaux, soit des territoires qui manquent cruellement de médecins. »

Marie-Guite Dufay,

présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté et présidente de la commission Santé de Régions de France