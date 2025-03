BASKET FAUTEUIL - EUROCUP 3 - ELAN CHALON 66 vs LILLE 48 - Après quelques frayeurs

Pour avoir triomphé de Lille par deux fois en championnat, l’Elan Chalon se présentait comme largement favori de ce premier match de la manche qualificative de l’Eurocup 3 à Thessalonique.

Est-ce par suffisance pour autant que les équipiers de Dahmani ont entamé leur rencontre, nous ne voulons pas le croire. Toujours est-il que leur premier quart temps se révéla cauchemardesque. Balles perdues, inefficacité en attaque, outrageante permissivité en défense, les Lillois n’en demandaient pas tant pour prendre la marque voire même le large. Si bien qu’ils remportaient le quart temps 19/12. Les cadres chalonnais avaient été absents.

Coach Sandra fit donc largement appel à son banc qui fit parfaitement le job. Diouf (10 pts) et Gabranovcs (8 pts) en attaque et Milyutin très présent en défense, permettant à l’Elan de refaire son handicap et enfin de prendre l’avantage à la pause (31/28) grâce à un 19/9.

Dès la reprise, Gabranovcs par un shoot à trois points sonna la révolte d’une formation où Sandra Cléaux refit confiance à ses cadres.. Peu à peu,l’Elan retrouva son basket, la défense retrouva ses fondamentaux, l’attaque une plus grande efficacité. De même que quelques garçons se firent remarquer, tels que Diouf le le jeune Aboud. Un 27/7 après une série de 21 à 0 et le premier quart_ temps fut oublié.

17 points d’écart et les choses devinrent plus faciles La coache continua ses rotations dans l’ultime quart temps. Lille revint quelque peu mais la victoire était acquise. (66/48) L’attention se portait dès lors sur le match du soir face aux Turcs de Besinktas. Une tâche que l’on craignait plus ardue. Aux Chalonnais de se remettre en ordre de bataille.