EUROCUP BASKET FAUTEUIL - Elan Chalon73 / Santa Lucia 29 - Un sans faute pour nos rouge et blanc en Grèce

Il y faisait beau, très beau même et les Chalonnais se sont mis à l’unisson. Après avoir enfilé le bleu de chauffe face aux Turcs dans le second match et ainsi mis sous l’éteignoir ceux qui avaient un peu de potentiel pour leur disputer la qualification, la seconde journée s’avéra plus reposante.

Après le succès aisé du matin face aux Grecs, l’ultime travail pour réaliser carton plein était de triompher des Italiens de Santa Lucia qui comptaient deux défaites (2 points contre Lille et 22 face au Besiktas) et une seule victoire (face à Megas Alessandros de 8),

Là aussi il n’y eut pas photo. Après un premier quart temps « de chauffe » au cours duquel les Italiens maintinrent le score à de faibles proportions grâce à deux shoots primés, (22/12 ), l’écart enfla grâce à la patte de ce diable de Boughania, déconcertant dans ses attitudes, ses tirs et son extraordinaire adresse. Déjà contre les Turc il s’était montré goulu avec 32 points, cette fois, son compteur en a affiché 26. Il ne serait sans dote pas loin d’être le MVP du tournoi..

Mais on a beaucoup joué collectif au cours de ce dernier match, tout le monde figurant sur la liste des marqueurs. Plus 21 à la pause, plus 23 avant d’aborder la dernière longueur, tout était parfait. L’ultime quart laissa apparaître quelques signes de fatigue, mais quoi de plus normal après un week-end aussi dense. Score final 73/29. Encore plus de quarante points pour la troupe à Sandra qui prendra donc le chemin de la Turquie (Istanbul) fin avril pour y disputer la finale à huit de l’Eurocup.

Les marqueurs : Bayle 6, Challat 8, Diuof 2, Dahamani 7, Darjour 4, Aboud 4, Milyutin 2, Boughania 26, Gabranovcs 14.