Une journée mobilisatrice à Chalon autour des droits de la femme

La journée du 8 mars est une journée de mobilisation collective, co-construite par 7 associations, organisations politiques et syndicats : L’Écluse des PEP 71, Le Planning Familial 71, La FSU (Fédération syndicale Unitaire), La CGT, La Ligue des Droits de l’Homme de Chalon-sur-Saône, Le Nouveau Front Populaire chalonnais, L’ASTI (Association de Solidarité avec Tou·tes les Immigré·es) et avec le soutien du soutien du CIDFF, le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles et l'aide de La Méandre.



La journée a débuté à 14h30 au cimetière de l'avenue Boucicaut pour un femmage en l'honneur de Marie Guillot, militante féministe et syndicaliste. La cérémonie a réuni 60 personnes. Rendez-vous était donné ensuite Place de l'Hôtel de ville avec plusieurs prises de parole marquant le début de la marche militante dans les rues de Chalon. Près de 300 personnes ont défilé dans les rues de Chalon, au son d'une Batucada, animé par Yiriasso La maison du Griot de Grange.

La journée s'est ensuite achevée par une soirée festive à La Méandre avec la participation de la DJ Tapis Tigre Volant en présence de 150 personnes.

Crédit photo Pierre ACOBAS - Pour voir tous les clichés de la journée c'est par ici