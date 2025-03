AVIS DE DECES - Monsieur Georges BLONDEAU

CHALON-SUR-SAÔNE



Colette Blondeau,

son épouse ;

Chantal et Sylvian Baudrand,

Patrice et Martine Blondeau,

Eric et Corine Blondeau,

Sylviane et Dominique Poitoux,

Franck et Rosine Blondeau,

ses enfants ;

les petits-enfants,

arrière-petits-enfants,

et arrière-arrière-petit-enfant,

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Georges BLONDEAU

dit « Bob »

Retraité Saint-Gobain

Pompier volontaire à Chalon

survenu le mardi 11 mars 2025,

à l'âge de 91 ans.

La cérémonie d'Adieu sera célébrée le samedi 22 mars 2025 à 11h15 au crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Georges repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy et sera visible jusqu'au dimanche

16 mars 2025 inclus.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.