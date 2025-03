AVIS DE DECES - Madame Nicole WHEELER née PERRON

SAINT-LOUP-GÉANGES - CHAUX



Christine et Jean-Marc,

Patrick et Muriel,

Yves et Sylvie, ses enfants ;

ses petits-enfants

et arrière-petites-filles chéries ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Nicole WHEELER

née PERRON

survenu dans sa 89e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 21 mars 2025 à 14 heures en l'église de Saint-Loup-Géanges.

Pas de plaques, fleurs naturelles uniquement.

La famille rappelle à votre souvenir

René

son époux décédé en 1999.

La famille remercie le service de médecine de l'hôpital de Chagny, ainsi que les infirmiers de Saint-Loup-Géanges.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.