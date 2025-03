Associations et région Bourgogne-Franche Comté au diapason pour renforcer leur coopération

La Région a organisé mercredi 12 mars 2025 à Dijon une journée de dialogue et de travail avec les représentants du monde associatif. L’objectif ? Renforcer la coopération entre la Région et les associations et appréhender au mieux les contraintes et les besoins de chacun pour œuvrer au service de l’intérêt général.

Culture, environnement, ESS, emploi, handicap, jeunesse et éducation populaire, santé, sport… Tous les types d’associations et têtes de réseau associatif ont répondu présents à l’invitation de la Région Bourgogne-Franche-Comté et de Sarah Persil, vice-présidente en charge de la vie associative, pour échanger sur leurs attentes et leurs besoins.

L’objectif de cette journée ? Favoriser le dialogue et l’écoute réciproque entre les élus et les services de la Région et le milieu associatif, pour mieux appréhender les contraintes rencontrées par les associations.

Ces échanges avaient pour ambition :

de répondre aux interrogations des associations sur la complexité des processus administratifs et d’identifier ensemble des pistes de simplification,

de sensibiliser les élus et les services régionaux aux difficultés rencontrées par le milieu associatif,

d’expliquer la manière dont fonctionne une collectivité territoriale et les difficultés qu’elle peut rencontrer : des incidences nationales, des normes européennes à respecter ou des marchés publics à faire appliquer par exemple.

« Cet évènement est plus que nécessaire puisque les crises que nous traversons sont multiples et qu’elles nous obligent à se serrer les coudes ensemble, en tant qu’acteurs au service de l’intérêt général. Cela signifie renforcer notre coopération, pour cela, un dialogue constant et une écoute réciproque sont indispensables. C’est précisément l’objectif de notre rencontre aujourd’hui. », a rappelé la Présidente de Région, Marie-Guite Dufay.



Durant cette riche matinée, la Présidente du Conseil Economique Social et Environnemental (CESER), Elise Moreau, était présente, ainsi que deux autres membres Dominique Joseph et Martin Bobel.



Les principales revendications ? La réduction des pièces justificatives, la simplification des dossiers et une uniformisation des procédures entre les différents services. Mais aussi l’envie de conserver le contact humain avec les services de la Région, largement salué par l’ensemble des participants, ainsi que la proximité géographique de l’aide rendue.

La Région bien notée

Plus de 2500 associations ont reçu un questionnaire de la Région visant à évaluer la qualité des services qui leur sont proposés. Les résultats sont très satisfaisants avec une note de 8/10 sur la facilité à accéder aux outils et à la plateforme de traitement des subventions, et une note de 7,98/10 sur la gestion des demandes émises par les associations.

