Fontaines : "Musique de rue de la Claire Fontaine" en avant première du Film "En Fanfare".

En fanfare à Fontaines

Mardi 11 mars, le Foyer Rural de Fontaines projetait le film "En fanfare" dans le cadre du circuit Cinévillage. Pour l’occasion, le film s’y prêtant particulièrement, l’association a fait appel au groupe "Musique de Rue de la Claire Fontaine" pour une animation musicale avant la projection.

Les musiciens ont interprété une partie de leur répertoire : "Mike Brant", "Joe Dassin" et autres tubes des "Village People" pour le plus grand plaisir du public qui n’a pas ménagé ses applaudissements. Après avoir partagé un moment convivial, place au film d’Emmanuel Courcol !

Cet évènement a été très apprécié par la centaine de spectateurs présents à cette soirée. L'expérience sera très certainement renouvelée.

Retrouvez les prochains films à l’affiche :

Mardi 15 Avril : Vingt-Dieux à 16h30 et 20h30

Mardi 13 Mai : Emilia Perez (le film aux 7 césars ! ) à 20h30

Mardi 10 Juin : Un ours dans le Jura à 16h30 et 20h30

Crédit photos : Foyer Rural

C.Cléaux