Thierry Peinado aux quatre vents

L'auteur-compositeur et interprète sera en concert le 23 mars au château de Pramenoux (Rhône). Plus de détails avec Info Chalon.

Qu'on se le tienne pour dit, l'agenda de l'auteur-compositeur et interprète Thierry Peinado est plutôt chargé. Rien de surprenant tant l'artiste est prolifique et ce n'est pas pour déplaire à sa fanbase sans cesse croissante.

Il y a cette première collaboration avec Fabien De Ruyck, en concert à Chalon-sur-Saône le samedi 12 avril, 20 heures 30, à la salle Marcel Sembat, où ce dernier interprètera une version plus électrique et dans une pop-rock entraînante et joyeuse des titres de son album «Recommencer».

Thierry sera en première partie du concert pour présenter son nouvel album «Seul au monde».

L'artiste que cette rencontre est avant tout le fruit du hasard. «C'est vraiment le hasard qui fait bien les choses. Fabien cherchait quelqu'un pour sa première partie. La production a entendu parler de moi. Il a regardé ce que je faisais et ça lui correspondait. Et puis ça l'a fait», nous explique Thierry.

«C'est vraiment quelqu'un de très bien et un grand musicien», précise l'artiste.

Même son de cloche de la part de son impresario Jean François Mauguin, qui voit en lui quelqu'un de «très bien intérieurement».

On sent tout de suite que le courant passe bien et notre petit doigt nous dit que d'autres collaborations sont prévues ou à prévoir entre les deux musiciens. Et c'est plutôt chouette.

«Nous, les artistes, c'est à travers nos chansons qu'on exprime nos états d'âme. Nous sommes, Fabien et moi, deux personnalités qui croient beaucoup aux rencontres, comme moi avec Marvin Marchand qui a fait mes 5 dernières chansons», poursuit le chanteur.

D'autant plus que Fabien De Ruyck et Thierry Peinado ont en commun d'être deux chanteurs qui, après une longue pause, relancent leurs carrières.

«Deux sensibilités identiques et des synergies demain», comme l'indique Jean-François même s'il est un peu tôt pour évoquer leurs futures collaborations.

(Crédits photos : © Laurent Bon Photo)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati