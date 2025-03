Francine Chopard quitte le PRG pour rejoindre le PS

La Chalonnaise Francine Chopard, engagée depuis plus de dix ans au sein du PRG, et entrée au Conseil Régional de Bourgogne-Franche Comté sous l'étiquette radicale de gauche, a pris ses distances avec sa formation politique. Une décision mûrement réfléchie et qui ne date pas d'hier. "J'ai attendu de savoir si le PS allait censurer François Bayrou et prendre ses distances avec LFI" a précisé Francine Chopard, interrogée par info-chalon.com. Une décision qui n'est pas sans provoquer quelques remous au sein de la formation politique.

Pour autant, Francine Chopard a fait savoir "qu'il n'était pas question de laisser sa place au conseil régional" et qu'elle "entendait aller au bout de son mandat".

L'élue régionale rejoint donc les rangs du Parti Socialiste.

L.G