I.U.T CHALON - Les journées de la robotique s'invitent tout le week-end

9e Edition du nom.. et encore un joli succès en perspective pour ces journées de la robotique à l'IUT de Chalon sur Saône. Ce week-end, l'accès est libre à tous avec de très nombreux animations proposées.

Après une journée dédiée aux scolaires, l'IUT de Chalon sur Saône accueille le grand public tout au long du week-end. Laetitia Martinez, Vice-Présidente de la région Bourgogne-Franche Comté et Sébastien Martin - Président du Grand Chalon ont tenu à être présents aux côtés de nombreux élus, rappelant leurs attachements à l'IUT de Chalon sur Saône.

Tour à tour, les élus locaux ont rappelé toute l'importance à apporter à l'univers de la robotisation. Sébastien Martin a fustigé celles et ceux qui considèrent la robotisation comme la porte-ouverte du chômage. "C'est une valeur ajoutée pour nos territoires et notre économie sur laquelle nous devons aller toujours plus loin".

Avec l'initiative de l'IUT de Chalon, les journées de la robotique permettent d'apporter un autre regard sur les matières scientifiques. Un côté ludique pouvant servir de porte d'entrée pour les plus jeunes générations, dans l'expectative de leurs futures orientations scolaires.

Pour ce week-end,

• Tournoi de Super Smash Bros. Ultimate sur Nintendo Switch (Inscription : start.gg/cssh )

• Conférence de Bertrand BROCARD, Président du Conservatoire National du Jeu Vidéo, sur l’histoire du jeu vidéo (dimanche matin)

• Ateliers interactifs :

◊ CNJV : 150m² d’exposition de consoles de jeux vidéo rétro (années 70/80/90).

◊ EDUCABOT : Ateliers autour de l’intelligence artificielle et du montage de robots.

◊ COGIBOT : Robot Soccer, fabrication de robots et structure gonflable

◊ ALTEC : Initiation à la découpe laser et à la programmation.

◊ DLM Soft : Présentation du robot Buddy.

◊ Hydroprocess : Démonstration de découpe au jet d’eau.

◊ Fablab du Chalonnais : Programmation et conception numérique.

◊ IUT : Expériences immersives avec chien, Beam et casques de réalité virtuelle.