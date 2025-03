AVIS DE DECES - Madame Marie-Jeanne MARCHAND née GAUDILLIERE

LANS - SAINT-MARCEL - BLANZY - LYON



Patrick Marchand et Fred,

Sylvie et Joël Paccaud,

ses enfants ;

Anne et Cédric, Samuel, Pauline et Olivier, Vivien,

ses petits-enfants ;

Salomé, Ysaline, Océanne, Valérian,

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute sa famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie-Jeanne MARCHAND

née GAUDILLIERE

dans sa 94e année.

Ses obsèques se dérouleront le vendredi 28 mars 2025 à 14h30 en l‘église de Saint-Marcel.

Marie-Jeanne repose au funérarium Paccaud de Saint-Marcel.

La famille rappelle à votre souvenir ses époux,

Robert (†)

décédé en 1954,

Henri (†)

décédé en 2012.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.