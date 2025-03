Ce soir et vendredi soir à l'Espace des Arts : 'Ce qu'on a de meilleur'

Jeudi 27 mars — 20h PETIT ESPACE

Vendredi 28 mars — 20h PETIT ESPACE

L’histoire de six militants qui tentent de résister à la construction d’une autoroute qui détruirait une forêt millénaire. La veille de leur expulsion, l’un d’eux est retrouvé sans connaissance sur le bord d’une route. Tandis qu’il est transporté à l’hôpital, une pluie diluvienne s’abat sur la région et fait sauter les disjoncteurs. Alors que les CRS et les bulldozers sont à leurs portes, la peur et la colère divise les résistants et font ressurgir les conflits en sommeil. Au sein du collectif, un enfant incarné par une marionnette pose des questions et refuse d’aller dormir. Il représente l’avenir, celui qu’il faut protéger de ce bout d’humanité qui se construit en même temps qu’il s’apprête à s’éteindre.

De cette tentative désespérée pour convaincre que cette forêt est source de vie, naissent des situations à la fois émouvantes, absurdes, bouleversantes et drôles.

