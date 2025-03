Élection Miss Saône et Loire : pour Caroline Pinard Bouteille, c’est un rêve de petite fille qui se réalise !

Info Chalon a rencontré Caroline Pinard Bouteille, candidate épervanaise à l’élection de Miss Saône et Loire 2025.

La jeune femme de 29 ans, née à Saint-Rémy et qui a grandit à Epervans, a appuyé sur le bouton pause de sa vie à 100 à l’heure, pour réaliser son rêve de petite fille !

Caroline, qui vit à Istanbul depuis 2 ans avec son mari et ses deux enfants, est enseignante dans les établissements français à l’étranger.

Passionnée de football, elle l’a pratiqué pendant plus de quinze ans et a même eu l’occasion de jouer à haut niveau.

Une autre de ses passions : les voyages. Curieuse, et ouverte d’esprit, Caroline s’est beaucoup forgée en voyageant à travers l’Europe et au détour des découvertes de nouvelles cultures depuis des années.

L’idée de se présenter à l’élection ne date pas d’hier pour Caroline :

« Ça fait des années que j’y pense mais je n’ai jamais vraiment eu l’opportunité de le faire en raison de mon travail. Cette année j’ai pris une année sabbatique pour me consacrer totalement à l’élection. Certes les déplacements ne sont pas évidents, mais avec de l’envie et de la détermination on peut y arriver ! » a t-elle indiqué à Info Chalon.

Caroline a aussi une motivation supplémentaire : rendre fière ses deux enfants, qui seront présents à l’élection de Miss Saône et Loire le 5 avril prochain à Paray le Monial.

« J’ai traversé une période difficile pour avoir ma fille. En effet, il y a 8 ans on m’a diagnostiqué le syndrome des ovaires polykystiques. C’est une maladie hormonale qui touche 1 femme sur 7 et qui réduit la possibilité de tomber enceinte. Grâce à la médecine, j’ai eu ma fille et quelques mois après je suis tombée naturellement enceinte de mon fils. Comme quoi la vie est remplie de belles surprises !

Ainsi, c’est une cause qui me tient vraiment à cœur et je souhaite la partager et sensibiliser les femmes atteintes de cette maladie.

Je veux vraiment montrer qu’il n’y a pas d’âge ni de critères pour réaliser ses rêves. Je suis prête à relever ce nouveau défi et à me challenger ! » a évoqué Caroline, à la fois émue et très engagée dans cette nouvelle aventure.

Ses deux bambins ne seront pas ses seuls fans, samedi prochain à l’élection : nul doute que son papa, un certain Patrick Pinard, bien connu des grands chalonnais et surtout des epervanais, ne ratera pas une miette de l’élection de sa fille.

Caroline compte sur votre soutien à tous pour l’aider à réaliser son rêve, qui sait elle est peut être là, à Epervans, notre nouvelle Miss France 2026 ?

À partir du jeudi 3 avril 8h, les votes par SMS seront ouverts (0.75€ + prix d’un sms) et le samedi 5 avril c’est donc le jour de l’élection à Paray le Monial.

Caroline porte le numéro 2. Envoyez SL2 au 72018.

Info Chalon souhaite beaucoup de réussite à Caroline et ne manquera pas de vous relayer les résultats de l’élection de Miss Saône et Loire 2025.

En attendant, vous pouvez vous abonner à la page instagram de Caroline Pinard Bouteille juste ici.



Amandine Cerrone.