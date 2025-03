Marathon des vins de la côte Chalonnaise : les images du podium du Marathon

Le retour en images et les résultats des lauréats du Marathon avec Info Chalon.

Voici le palmarès :

Femmes

*1 : Audrey TANGUY 2’56’54

*2 : Céline AUJOGUES 3’13’44

*3 : Fanny CARREZ 3’14’24

Hommes

*1 : Yves GOURIOU 2’39’27

*2 : Théo COZZI 2’41’01

*3 : Romain MOSCA 2’41’18

Pour leur remettre les récompenses : M. le Maire de Givry, Giovanni LANNI accompagné de ses deux adjointes Sabrina VAILLEAU-LANNI et Pascale PIERRE.

Jean Louis GOGUE, président de l’association MCV2, était également présent ainsi que Stéphane Diotavelli, représentant l’entreprise Brio Manufacture, partenaire du marathon qui a offert les trophées aux vainqueurs.

Mais aussi et bien sûr le parrain de l’édition 2025 : Antoine THIVENT, qui a navigué entre la ligne d’arrivée et la remise des prix tout au long de la journée pour être au plus près des coureurs !

Amandine Cerrone.