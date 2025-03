Les Départements « Droite, Centre et Indépendants » annoncent qu’ils ne paieront pas l’augmentation de 1,7% du RSA au 1er avril

A l’invitation de Nadège LEFEBVRE, Présidente du Département de l’Oise et Vice-présidente du Groupe, le Groupe « Droite, Centre et Indépendants » de Départements de France (DF) s’est réuni autour de son président Nicolas LACROIX en séminaire de travail à Beauvais, les 25 et 26 mars, en présence de François SAUVADET, Président de DF.

Pendant deux jours, la vingtaine de Présidentes et Présidents présents ont pu non seulement découvrir les particularités et les initiatives du Département de l’Oise et la déclinaison de ses politiques en matière de solidarité et d’aménagement du territoire, mais ils ont aussi pu échanger sur la situation alarmante des finances des Départements.

A quelques jours d’un comité des financeurs réunissant l’ensemble des acteurs des solidarités autour de Madame Catherine VAUTRIN, Ministre en charge, et alors que les dépenses supplémentaires à venir en 2025 sont d’ores et déjà évaluées à près d’un milliard d’euros, ils ont souhaité affirmer avec vigueur qu’ils n’accepteront plus de payer les décisions de l’État sans qu’elles ne soient compensées.

Ainsi, les Départements du Groupe DCI s’engagent :

• A ne pas payer l’augmentation du RSA à la CAF prévue au 1er avril ;

• Sur le non-paiement de principe de toute dépense nouvelle ou supplémentaire décidée unilatéralement par le Gouvernement et non compensée intégralement par lui.

Le modèle social français a un prix et chacun doit bien comprendre que son coût ne peut pas être assumé par les seuls Départements.