La Région Bourgogne-Franche-Comté et l'État américain du Wisconsin renforcent leur partenariat

À la suite de l'adoption par la Région Bourgogne-Franche-Comté de la feuille de route sur les biothérapies et la bioproduction, une délégation régionale officielle – composée de Nicolas Soret, Vice-Président en charge des finances, du développement économique, de l’économie sociale et solidaire et de l’emploi, de Martine Abrahamse-Pleux, Directrice Générale de l’AER BFC jusqu’au 31/12/2024 et de Nicolas Paris, Président du cluster BioForward et dirigeant de l’entreprise Gilson implantée dans la région – s'était rendue aux États-Unis du 27 octobre au 1er novembre 2024. Cette mission, qui avait pour objectif de promouvoir la filière à l’international, a conduit à la signature d'un accord de partenariat entre BioForward et l’AER BFC. Dans le but de renforcer cette collaboration, une délégation américaine, menée par le Gouverneur de l’État du Wisconsin, se rendra en Bourgogne-Franche-Comté les 3 et 4 avril 2025.



Vers un élargissement du partenariat Bourgogne-Franche-Comté / Wisconsin

Bien que la santé soit le pilier de ce partenariat, elle n’est pas le seul domaine concerné : la collaboration entre la Bourgogne-Franche-Comté et le Wisconsin devrait s’étendre à d’autres filières stratégiques telles que l’agroalimentaire, un secteur également clé pour les deux territoires. En effet, le Wisconsin, qui occupe la première place aux États-Unis pour la production de fromage, ginseng, canneberges, haricots verts, lactosérum sec et chèvres laitières, produit à lui seul 25 % du fromage et 14 % du lait américains, ce qui en fait un partenaire stratégique majeur dans le secteur agroalimentaire.



Une immersion dans l’écosystème régional

Durant ces deux jours en Bourgogne-Franche-Comté, la délégation américaine sera reçue par Marie-Guite Dufay, présidente de la Région, et Nicolas Soret, et pourra découvrir les écosystèmes régionaux de la santé et de l’agroalimentaire. Le programme se déclinera en deux temps. Un premier à Dijon, autour de l’agroalimentaire, avec la visite de l’entreprise TIPPAGRAL, fabricant de produits laitiers et fromagers, adhérent du pôle de compétitivité VITAGORA. En parallèle sur le sujet de la santé, une participation du cluster BioForward au lancement de Santenov. Un second temps à Besançon pour la découverte du pôle d’innovation TEMIS, du pôle de compétitivité des microtechniques (PMT) et des entreprises et laboratoires en lien avec les biothérapies et la bioproduction, filière dont le développement a fait l’objet d’une feuille de route régionale votée par la Région en octobre 2024.



Renforcer les échanges internationaux

La venue de cette délégation en région souligne une fois de plus l'importance de l'internationalisation des écosystèmes pour assurer une visibilité tant nationale qu'internationale.



La Bourgogne-Franche-Comté, des atouts incontestables pour le développement de la filière biothérapies et bioproduction

La Bourgogne-Franche-Comté, riche de son écosystème composé d’instituts de recherche, de laboratoires, d’hôpitaux, et d’entreprises régionales, dispose de nombreux atouts pour devenir un acteur clé dans ce domaine d’avenir. D’abord parce que nos compétences sont déjà mondialement reconnues dans deux domaines de thérapies innovantes : les thérapies cellulaires, tissulaires et géniques d’une part, et la théranostique d’autre part. En appui de ces deux domaines de spécialisation, la région peut compter sur des fournisseurs exceptionnels de technologies disruptives, des fournisseurs de biocomposants, comme RD Biotech, à Besançon, qui est le seul fournisseur français d’ADN plasmidique, ou encore Chematech, à Dijon, issu du laboratoire ICMUB, qui fabrique des agents chélatants pour la radiothérapie interne vectorisée. Ensuite parce que notre région, caractérisée par des emplois majoritairement industriels, terre de savoir-faire avec Pasteur ou berceau de la mécanique de précision avec l’horlogerie, sait industrialiser l’infiniment petit, une expertise essentielle dans le domaine des biothérapies.

En savoir plus sur les filières santé et agroalimentaire en BFC :

➔ https://aer-bfc.com/nos-filieres-dexcellence/filiere-biotherapies-bioproduction/

➔ https://aer-bfc.com/nos-filieres-dexcellence/alimentation-bfc/