AVIS DE DECES - Madame Geneviève CRENIAULT née LAUQUIN

GERGY (BOUGEROT) - LESSARD-LE-NATIONAL - ANTHY-SUR-LÉMAN



Patrick CRENIAULT, son époux ;

Marie-Laure et Olivier THORINY,

Laëtitia CRENIAULT et Yannick, ses enfants ;

Jodi Lynn et Rémy, Lily Jade, Noémie et Anaïs,

ses petites-filles chéries ;

Marie-Thérèse LAUQUIN, sa maman ;

sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères, son oncle, ses nièces et neveux, ses cousines et cousins, ses amies, leurs conjoints respectifs ainsi que toute la famille,

ont l'immense douleur de vous faire part du décès de

Madame Geneviève CRENIAULT

née LAUQUIN

survenu le 28 mars 2025 dans sa 67e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 7 avril, à 10 heures, en la salle de cérémonie Guillon au 19 avenue Monnot à Chalon-sur-Saône, suivie de la crémation.

Geneviève repose à la chambre funéraire située également à la même adresse, visites libres.

La famille rappelle à votre souvenir

Henri LAUQUIN

son père ;



Simone et André CRENIAULT

ses beaux-parents.



Ni fleurs, ni plaques mais une urne sera mise à disposition pour effectuer des dons au profit de la recherche médicale.

La famille tient à remercier pour leur grand professionnalisme, leur bienveillance et leur soutien, les services d'Hématologie du CHU de Dijon et du Centre Hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône, le cabinet d'infirmières et la pharmacie de Gergy ainsi que le taxi Tribolet.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.