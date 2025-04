Festival Les Utopiks : 'Dissolution'

Une histoire essentielle, délicate et sensible sur les précieux conseils des ainés.

Vendredi 4 avril — 19h STUDIO NOIR

Un homme raconte le jour où il est allé, avec son fils de 7 ans, voir pour la dernière fois son père à l’hôpital. L’espace d’un instant, le grand-père trouve la force nécessaire de leur raconter l’histoire précieuse de Tant Pis, une jeune fille qui veut rendre visite à l’homme que son cœur a choisi, mais qui, à force de tant pis, va mener une vie loin de ses espoirs. Avec humour et légèreté, il leur transmet ce conte essentiel, afin que subsiste après sa mort, ce conseil précieux : il faut vivre pleinement sa vie !

Le comédien Rachid Bouali est au centre d’un décor blanc fait de voilages et de sucres, fragiles matières de nos mémoires. L’écriture franche et délicate de Catherine Verlaguet explore les thèmes sensibles de la disparition et de la transmission en s’adressant avec douceur et tendresse, aux jeunes spectateurs et aux adultes. Un poétique éloge à la vie !

