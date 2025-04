COLRUYT CHATENOY LE ROYAL - Visite en avant-première pour les lecteurs d'info-chalon.com

Toute l'équipe du Colruyt de Châtenoy le Royal est à pied d'oeuvre pour finaliser les préparatifs avant l'ouverture au grand public le 16 avril au matin. La veille au soir, le public est convié à compter de 18h à venir partager un petit moment de convivialité autour d'un verre et de quelques dégustations gourmandes. En attendant, la structure flambant neuve de 750 m2 de surface de vente, donne un sacré coup de jeune à ce secteur clé du Chalonnais. Le parking et les accès à la petite zone commerciale ont été remis en état, pris en charge par Colruyt France.

Le 103e magasin de France

Aux commandes de cette nouvelle enseigne sur le Chalonnais, malgré la présence d'un magasin à Givry et à Ouroux sur Saône, Amandine Achaintre et son équipe auront à coeur de vous apporter le meilleur des services. Les points forts de Colruyt seront bien sûr au rendez-vous avec notamment un rayon boucherie qui fait le succès de l'enseigne belge.

Convivialité et petite enseigne de proximité sont les qualificatifs premiers pour désigner Colruyt, et le sourire de la directrice et de son équipe composée d'une petite dizaine de personnes, devraient faire plaisir. Le magasin fera la part belle à de nombreux produits locaux aux tarifs les plus accessibles pour tous. Une marque de fabrique faisant le succès de l'enseigne. Une approche qualité permettant à Colruyt de s'éloigner d'une image trop longtemps collante de magasin discount. Châtenoy le Royal entend bien porter la qualité, le local et la convivialité. A vous de découvrir le magasin ... à partir du 16 avril !

Laurent GUILLAUMÉ