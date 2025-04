Les jeunes gymnastes de l’U.G.C : Lucas Pelletier, Jibril Benikhlef et Mael Herviou-Lefort, sacrés Champion de Bourgogne Franche-Comté se qualifient pour les championnats de France

3 places de 1er et 1 place de 2ème pour 4 gymnastes engagés, les jeunes gymnastes de l’U.G.C ont porté haut les couleurs chalonnaises !

Samedi 5 avril à Montceau-les-Mines, se sont déroulés les Championnats Régionaux individuels de gymnastique, une étape décisive pour accéder aux Championnats de France pour les gymnastes chalonnais de l’U.G.C.

Parmi les quatre représentants du club engagés, trois d’entre eux se sont hissés à la première place de leur catégorie respective, en réalisant de magnifiques performances et en décrochant leur ticket pour l’échelon national.

« Démontrant une grande maîtrise technique, une belle fluidité dans les enchaînements et une détermination sans faille c’est logiquement qu’ils ont accédé à la première place du podium. Le quatrième gymnaste Philémon Blandin n’a pas démérité en se classant à la 2ᵉ place. Ces résultats viennent récompenser le travail rigoureux mené tout au long de la saison par les gymnastes, leurs entraîneurs et l’ensemble du staff. Le club peut être fier de ses représentants, qui porteront haut ses couleurs lors de la prochaine étape nationale. Bravo aux coachs Nelly, André et Daniel et merci aux juge Maël ! ».

Le club vous donne donc rendez-vous pour les championnats de France qui se dérouleront du 2 au 4 mai à Oyonnax pour suivre et soutenir les gymnastes chalonnais dans cette belle aventure sportive !

National A 11 ans : Lucas PELLETIER

National A 12 ans : Jibril BENIKHLEF

National A 14 ans: Philémon BLANDIN 2ème

National A 17 ans: Mael Herviou-Lefort

J.P.B