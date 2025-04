Votre Salon de Coiffure En Evidence vous présente Océane

Originaire de l’île de la Réunion, Océane est diplômée, passionnée et spécialisée dans le soin et la transformation des cheveux bouclés, ondulés et frisés, femmes, hommes et enfants.



Également coloriste, elle vous propose ses conseils pour styliser et entretenir tous types de cheveux, et vous transmet sa passion grâce à ses diagnostics personnalisés.



Venez découvrir toutes ses techniques pour cheveux bouclés, les ombrés, mèches et autres colorations personnalisées, botox, lissages et relooking.



Et à propos de relooking, le salon de coiffure En Evidence propose un tout nouveau forfait relooking à 180€ incluant :

Un diagnostic personnalisé

Une technique adaptée selon votre personnalité avec service de visagiste (couleur et/ou éclaircissement)

Une coupe coiffage

Un soin

Une retouche maquillage



N’hésitez plus et laissez Océane vous sublimer !



Retrouvez-la 21 rue au Change à Chalon/Saône - 03 85 43 31 79



Ou prenez rdv sur Planity En Evidence : coiffeur à Chalon-sur-Saône - Planity