St Rémy : Comptes de gestion et administratifs 2024, la dette de la commune n’a jamais été aussi basse !

D’entrée de jeu le ton était donné avec les délibérations portant sur la présentation et le vote des comptes administratifs et la prise d’acte des comptes de gestion.

Les comptes ont été présentés par Alain Mère adjoint aux finances.

Délibération N° 2 - Le compte de gestion :

Le compte de gestion a fait l’objet de la prise d’acte de la concordance des écritures avec le compte administratif ; pour le budget principal, le résultat de clôture de l’exercice 2024 fait apparaitre un excédent de 5 529 236,94 €.

Délibération N° 3 - Le compte administratif :

La clôture de l’exercice budgétaire 2024 corrigé du solde d’exécution de l’année 2023, fait apparaître les résultats conformes au compte de gestion. Le résultat de clôture se présente ainsi : en section de fonctionnement un solde de + 6 747 986,79 € et en investissement un solde de -1 218 749,85 € d’où un excédent de 5 529 236,94 €. La capacité de désendettement se situe à 2,1 années en-dessous de la strate régionale. La capacité d’autofinancement est au plus haut niveau + 1 282 000 €.

Délibération N° 6 - Le budget primitif : Alain Mère dans l’introduction annonce : « Avec ce budget 2025, comme indiqué durant le DOB, la ville s’inscrit dans une stratégie financière équilibrée, axée sur la pérennité et l’efficacité… »

En effet, le budget primitif 2025 est en totale adéquation avec le DOB présenté précédemment aux conseillers.

En section de fonctionnement, les dépenses et les recettes s’équilibrent à 12 950 000 € et en section d’investissements, les dépenses à 5 363 000 € et les recettes à 8 609 000 €. La DGF qui contribue au fonctionnement de la ville se voit amputer chaque année ; les dotations de l’Etat étaient de 1 148 000 € en 2013 et s’élèveraient à 736 000 € pour 2025, soit une perte de 412 000 € en 12 ans.

Investissements 2025

Les dépenses d’investissement atteignent un pic jamais enregistré à Saint-Rémy.

Achats d’équipements et travaux sont budgétisés à 3 410 000 € (travaux en régie inclus) contre 2 500 000 € en 2024. Pour la troisième année consécutive, les investissements seront entièrement autofinancés : aucun emprunt ne sera contracté.

Les grandes masses de dépenses d’investissement sont les travaux de bâtiments pour 2 475 000 € dont 1 862 956 € pour la réhabilitation du gymnase ; la voirie à hauteur de 610 000 € ; les plantations : 25 000 € ; les travaux réalisés en régie : 130 000 € et l’acquisition d’équipements : 180 000 €.

A la fin de la présentation du BP, madame le maire Florence Plissonnier a pris la parole : « Je remercie une nouvelle fois les services municipaux pour leur travail rigoureux dans la préparation de ce budget primitif 2025, réalisé dans un contexte particulièrement complexe…

Ce budget reflète notre engagement envers les San-Rémois. Une fois encore, nous préservons leur pouvoir d’achat en maintenant une stabilité fiscale exemplaire : aucune augmentation des impôts ni des tarifs municipaux, y compris au restaurant scolaire, malgré la hausse continue de nos coûts. … Je suis fière du chemin que nous avons parcouru depuis 2014. Ensemble en 2025, nous continuerons à bâtir un avenir solide et prospère pour Saint-Rémy. »

Avant le passage au vote de ce budget, Tristan Bathiard de l’opposition est intervenu : « … un budget ne se résume pas à une simple addition de chiffres : il reflète une vision, une ambition pour notre ville. Or, que constatons-nous dans ce budget 2025 ? Une approche comptable rigide, à l’image des onze précédents…

Un désengagement regrettable sur l’action sociale. Nous déplorons, notamment, la baisse de 11 % de la subvention d’équilibre au CCAS... Dans un contexte où l’inflation pèse sur les ménages et où les inégalités se creusent, comment justifier une telle réduction ?... Des économies, mais pour quels réinvestissements ? Les économies réalisées sur l’énergie, grâce à la rénovation thermique et à l’optimisation des achats, sont une bonne chose. Mais pourquoi ces gains ne sont-ils pas réinjectés dans l’amélioration des services municipaux ?...

Un manque d’audace face aux défis actuels

Nous reconnaissons certains investissements utiles, notamment en matière de transition écologique et de mobilités douces. Nous voyons bien que votre majorité a érigé le refus du recours à l’emprunt en dogme absolu. Pourtant, l’endettement n’est pas un mal en soi lorsqu’il finance des projets d’avenir…

C’est pourquoi, en l’état, nous ne pouvons pas voter ce budget. »

Réponse de madame le maire : « Je vous remercie de me donner l’occasion de pouvoir mettre en lumière l'étendue de notre action sociale à Saint-Rémy, qui se manifeste sous de nombreuses formes. Tout d'abord, notre action sociale se traduit par la préservation du pouvoir d'achat des San-Rémois. Nous n'avons pas augmenté les tarifs des services municipaux et les impôts locaux depuis 2014… Nous avons également mis l'accent sur l'accessibilité culturelle. Tout au long de l'année, nous proposons une palette d'événements culturels gratuits et variés. … Enfin, je tiens à souligner le rôle crucial de notre Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) dans notre politique sociale. Le CCAS offre une aide sociale directe et un accompagnement personnalisé à ceux qui en ont besoin. Nous aurons l'occasion d'aborder plus en détail les actions du CCAS lors de son prochain conseil d'administration, ... Je vous invite à y participer avec plus d’assiduité pour en être informé. Toutes ces initiatives démontrent notre engagement profond envers le bien-être et l'épanouissement de tous les San-Rémois, quels que soient leur âge ou leur situation. ».

Concernant les votes des différentes délibérations, l’opposition s’est abstenue sur l’affectation du résultat 2024 et le budget 2025.

En fin de conseil madame le maire a répondu à la question orale de Didier Bernard de l’opposition.

Extraits de l’intervention de Didier Bernard : « Depuis plusieurs mois, une construction a pris forme derrière l’ancien site de la déchetterie à Taisey . Si nous avons pu prendre connaissance, à l’entrée du site, des informations sommaires liées à la déclaration de travaux, c’est uniquement par voie de presse, dans le JSL début mars, que nous avons réellement découvert la nature du projet : l’installation d’un centre médical privé porté par la société ARES, qui accueillera à terme plus de 60 salariés. Nous nous réjouissons évidemment de l’arrivée de nouveaux professionnels de santé sur notre territoire, tant le besoin est criant. Toutefois, nous déplorons qu’un projet d’une telle envergure, même s’il est privé, n’ait pas fait l’objet d’une information, ne serait-ce que minimale, au sein de cette assemblée. Il est regrettable d’avoir dû attendre un article de presse pour obtenir des éléments de réponse à nos légitimes interrogations…

Aussi, nous souhaiterions savoir : Des aménagements de sécurisation sont-ils prévus pour accompagner ce nouvel équipement et garantir la sécurité des usagers, notamment des piétons ? Une réflexion est-elle engagée concernant l’extinction nocturne de l’éclairage public dans ce secteur, afin d’assurer un éclairage minimal compatible avec la fréquentation attendue ? …»

Réponse du premier magistrat de la ville : « Je vous remercie pour votre question qui porte sur un projet actuellement en cours de construction derrière l’ancien site de la déchetterie à Taisey. Permettez-moi d’apporter les éléments suivants : Tout d’abord, ce projet est porté par une entreprise privée, en l’occurrence la société ARES, et la mairie n’est pas partie prenante dans sa conception ou sa réalisation. Cela étant dit, nous nous réjouissons bien entendu de l’installation prochaine d’un centre médical privé sur notre territoire, qui répondra à un besoin criant en matière de santé et contribuera à l’attractivité de notre commune… En ce qui concerne l’information des élus, je tiens à préciser que ce projet aurait pu faire l’objet d’une présentation informelle lors des réunions préparatoires au conseil municipal. Malheureusement, vous avez choisi depuis plusieurs mois de ne plus participer à ces réunions préparatoires, ce que nous regrettons vivement. Les conseillers de la majorité ont toutefois été informés dans le cadre des réunions internes de la majorité. Pour répondre plus précisément aux questions soulevées sur la sécurisation des abords du site : ces aspects seront étudiés en lien avec l’entreprise porteuse du projet lorsque celui-ci atteindra un stade plus avancé… Enfin, concernant l’éclairage public dans ce secteur, aucune décision n’a encore été prise à ce jour… »

Les autres délibérations n'ont pas fait l'objet de remarques partculières.

C.Cléaux