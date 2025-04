BASKET FAUTEUIL ELAN CHALON - Vaincre Hyères pour mieux appréhender demain

Suite à la défaite concédée au Cannet la semaine dernière, on le sait, les Chalonnais se sont vus rejoindre à la première place par Le Puy et Le Cannet, mais au goal average, se retrouvent troisièmes.

Cette année, les phases finales, qui désigneront le champion de France, ont été modifiées, les deux premiers de la saison régulière sont qualifiés pour les play offs, des play in devant se jouer par match aller retour entre le troisième et le sixième d’une part et le quatrième et le cinquième d’autre part.

Pour les équipiers de Chemsedine Dahmani, la chose est simple, il faut triompher pour filer directement en plays offs. Mais bien qu’ayant l’avantage du terrain et de leur public, leur tâche ne s’annonce guère facile, face à une formation hyèroise de qualité, vainqueur notamment de la coupe de France et qualifiée pour les finales de coupe d’Europe la semaine prochaine. Certes, son meilleur scoreur, l’international Juanserre blessé et absent au Puy, est-il incertain, mais les autres internationaux, Jérome Duran et Mamady Traoré ou encore Hardouin sont aussi des éléments à surveiller.

Lors du match aller, l’Elan était allé gagner sur la Côte (65/62), l’absence de Milyutin toujours blessé, risque bien encore d’handicaper le team de Sandra Cléaux, surtout, si comme la semaine dernière au Cannet les fautes pleuvent sur les épaules chalonnaises.

Quoiqu’il en soit c’est à un match de haut niveau, à gros enjeu, auquel vous êtes conviés sse samedi après-midi 16 h dans la grande salle du Colisée. L’Elan a besoin de vous.

MATCH À 16 H - Entrée gratuite - salle du Colisée