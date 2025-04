Trophées Handisport 2025 : la Région Bourgogne-Franche-Comté récompensée !

Lors de ce rendez-vous majeur et incontournable pour les acteurs du réseau de la Fédération française handisport (FFH), la Région Bourgogne-Franche-Comté s’est en effet vu décerner le « Trophée Territoire », pour son engagement et ses différents soutiens en direction des pratiquants et licenciés des clubs et des structures fédérales.

La Région soutient historiquement et sans faille la pratique sportive des publics en situation de handicap physique sensoriel, psychique ou mental sur l’ensemble du territoire. Elle se distingue chaque année des autres Régions françaises par la variété des aides visant à promouvoir les activités placées sous la responsabilité de la Fédération française handisport. Ces activités sont coordonnées par un comité régional à l’expertise et à l’engagement reconnus, au service de ses comités et des clubs affiliés dans les huit départements de la région.

Le soutien spécifique à cette pratique handisport, centrée sur les publics en situation de handicap physique sensoriel (personnes déficientes visuelles, personnes sourdes ou malentendantes), s’adresse aux quelques 125 clubs affiliés et à leurs comités. Il s’articule autour de dispositifs variés :

• Soutien au projet de développement du comité régional avec un contrat d’objectif,

• Aide à l’acquisition de matériels spécifiques, avec un parc mutualisé mis à disposition des clubs locaux, • Soutien aux emplois sportifs associatifs,

• Remboursement de l’affiliation fédérale handisport (et sport adapté) à tous les licenciés et tous les encadrants des clubs affiliés qui le demandent,

• Soutien direct ou indirect aux manifestations handisport de tout niveau,

• Aide à l’acquisition de minibus, • Soutien aux athlètes paralympiques.



La cérémonie des Trophées Handisport, temps fort des Journées nationales handisport, permet de récompenser les talents et projets remarquables. Les territoires avaient été invités à proposer des candidats dans différentes thématiques. C’est ainsi que, sur proposition du comité régional handisport BFC, la Région Bourgogne-Franche-Comté a été retenue pour se voir délivrer le « Trophée Territoire ».

« Le comité régional BFC handisport peut également être félicité pour avoir reçu le Trophée High Five, qui prime les initiatives en matière de promotion du sport outdoor (de plein air ou de pleine nature) », a déclaré Hicham Boujlilat.

Les Journées nationales handisport, organisées par la Fédération française handisport, accueillent plus de 500 participants (clubs, comités, commissions, siège national, partenaires, bénévoles, élus, salariés, techniciens, réseau…), avec plus de 50 intervenants, exposants et partenaires.