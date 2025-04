La Mission Locale du Chalonnais a tenu son assemblée générale

L'assemblée générale de la Mission Locale du Chalonnais est un moment d’échange autour de l’activité de la Mission Locale, l’approbation des différents rapports et des comptes de l’année 2024, le vote du budget 2025 mais ausso l'occasion de renouveler le mandat des membres du Conseil d’Administration pour une durée de trois ans (2025-2028).

Annie Lombard - Vice Présidente du Grand Chalon et Présidente de la Mission locale et Ibrahima Bathily, actuel directeur de la Mission ont tenu à saluer les membres du Bureau et du Conseil d’Administration pour leur engagement et leur investissement mais aussi les nouveaux prétendants ayant fait acte de candidature, en vue de contribuer à la réussite et au bon fonctionnement de l' association (Résidence Jeunes Actifs, Alfa 3A, Emplois Services, Id’ées Services…).



La Mission Locale du Chalonnais est avant tout un outil territorial au service de la jeunesse, une mission de service public confiée par l'État et les collectivités territoriales, avec une équipe de 27 salariés.



Proximité et accessibilité sont au coeur du processys de fonctionnement, avec des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et la tenue de 13 permanences délocalisées sur l'ensemble du bassin, permettant aux jeunes de bénéficier d'un accompagnement au plus proche. La Mission locale assure un suivi personnalisé qui prend en compte toutes les dimensions de la vie des jeunes, telles que l'emploi, la formation, la santé, la mobilité, avec en moyenne 2500 jeunes accompagnés par an. Le tout est réalisé en étroite collaboration avec divers partenaires locaux, y compris les entreprises, les collectivités territoriales, et les associations, pour offrir des solutions aux jeunes.

Il aura été question aussi de concertation réaffirmée au cours de l'assemblée générale ordinaire, entre tous les partenaires pour renforcer les différentes actions conduites sur notre bassin.