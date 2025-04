24ème Challenge Louis Brailly : Dimanche, le Stade Léo Lagrange était la capitale de l'Ovalie

Le Challenge Louis Brailly est à coup sûr le grand rendez-vous rugbystique annuel bourguignon pour toutes les écoles de rugby de l'Hexagone. Organisé tous les ans le dimanche de Pâques au Stade Léo Lagrange, qui devient le temps d'un dimanche la capitale de l'Ovalie, par le Rugby Tango Chalonnais (RTC), ce tournoi réunit des clubs venant de France et d'Europe. Notons ainsi la présence des Belges de Mons.

Le Challenge Louis Brailly comporte quatre catégories : U8, U10, U12 et U14.

Pour les jeunes de la catégorie U6, aucune compétition n'était organisée. Cependant, des bénévoles du RTC accompagnés de certains joueurs du groupe senior du club se sont portés volontaires pour organiser des petites animations autour du rugby pour les clubs ayant amené leurs joueurs U6 avec, Pâques oblige, la traditionnelle chasse aux œufs de 14 heures à 15 heures. Par chance pour nos chères têtes blondes, le soleil était au rendez-vous !

La catégorie U8 regroupe les équipes de joueurs de 7 et 8 ans, elle s'est déroulée en deux phases. Une phase le matin, appelée Phase qualificative et une phase l'après-midi appelée Phase de classement. En fonction du nombre d'équipes inscrites, plusieurs poules ont été crées et tirées au sort. Les résultats des poules de la phase qualificative ont entraîné directement la composition des poules de la phase de classement. Les équipes ont été alors réparties en poules hautes, moyennes et basses. Comme le nombre d'équipes inscrites le permettait, une poule finale a eu lieu en fin de tournoi pour déterminer l'ordre des quatre meilleures équipes de la catégorie entre les deux premières de chaque poule haute.

La catégorie U10 regroupe les équipes de joueurs de 9 et 10 ans. Le tournoi U10 s'est déroulé également en deux phases. Le matin pour la Phase qualificative et l'après-midi pour la Phase de classement. Le quorum d'équipes inscrites atteintes, plusieurs poules ont été crées et tirées au sort. Les résultats des poules de la phase qualificative ont entraîné directement la composition des poules de la phase de classement. Les équipes ont ensuite été réparties en poules hautes, moyennes et basses. Le nombre d'équipes inscrites le permettant, une poule finale a eu lieu en fin de tournoi pour déterminer l'ordre des quatre meilleures équipes de la catégorie entre les deux premières de chaque poule haute.

La catégorie U12 regroupe les équipes de joueurs de 11 et 12 ans. Le tournoi U12 s'est déroulé également en deux phases. Le matin pour la Phase qualificative et l'après-midi pour la Phase de classement. Le quorum d'équipes inscrites atteintes, plusieurs poules ont été crées et tirées au sort. Les résultats des poules de la phase qualificative ont entraîné directement la composition des poules de la phase de classement. Les équipes ont ensuite été réparties en poules hautes, moyennes et basses. Le nombre d'équipes inscrites le permettant, une poule finale a eu lieu en fin de tournoi pour déterminer l'ordre des quatre meilleures équipes de la catégorie entre les deux premières de chaque poule haute.

La catégorie U14 regroupe les équipes de joueurs de 12 à 14 ans. Le tournoi U14 se déroule en deux phases. Le matin pour la Phase qualificative et l'après-midi pour la Phase de classement. Le quorum d'équipes inscrites atteintes, plusieurs poules ont été crées et tirées au sort. Les résultats des poules de la phase qualificative ont entraîné directement la composition des poules de la phase de classement. Les équipes ont ensuite été réparties en poules hautes, moyennes et basses. Le nombre d'équipes inscrites le permettant, une poule finale a eu lieu en fin de tournoi pour déterminer l'ordre des quatre meilleures équipes de la catégorie entre les deux premières de chaque poule haute.

Cette 24ème édition du tournoi s'est tenue le dimanche 20 avril 2025. Elle a réunit 1000 jeunes rugbymen issus de 30 clubs de France et d'Europe, 29 clubs français et un club de Belgique, le Rugby club de Mons.

Particularité de cette édition, le Challenge Louis Brailly se déroulait entièrement au Stade Léo Lagrange.

Les résultats des matchs de chaque poule étaient renseignés au fur et à mesure de la journée par les responsables du tournoi de chaque catégorie.

