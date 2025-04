Chalon : Le Gala de l’Union des Sociétés Musicales et Chorales chalonnaises aura lieu samedi 26 avril à la Salle Sembat à partir de 20h.

Oublié depuis presque 25 ans, le Gala de l’Union des Sociétés Musicales et Chorales chalonnaises aura lieu samedi 26 avril à la Salle Sembat à partir de 20h. Il a pour but de présenter un panel le plus large possible des répertoires exécutés par les formations de cette union.

Pour cette reprise, cinq formations seront présentes cette année et mettront en valeur les « musiques du monde sous toutes les formes ». L’intérêt est porté sur la variété des musiques choisies qui montrent de manière concrète la réalité de chaque répertoire. De plus, avant les forums du monde associatif qui ont lieu autour des vacances d’été, il est aussi très intéressant de mieux découvrir la musique qui vous plait en intégrant une de ces formations musicales.

Alors, d’excellentes raisons pour se rendre à cette manifestation joyeuse et simple …