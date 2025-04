Balade botanique sur la montagne des Trois Croix samedi 26 avril

La Société de Sciences Naturelles et Mycologiques de Chalon-sur-Saône organise gratuitement une sortie botanique sur la montagne des Trois Croix, ce samedi 26 avril.

Venez vous aérer en nature et découvrir les plantes locales du moment avec nos experts. Ils vous guideront, partageront leur savoir et répondront à toutes vos questions.

Pour tout public, petits et grands, novices et connaisseurs, venez nombreux, on vous attend ! Et cette fois-ci, avec le soleil, promis !



RDV Covoiturage : départ 13:30 (venez 10 minutes avant) sur le parking Carrefour nord (Pompes à essence / Location de véhicules, côté avenue de Paris)

GPS : (46.798494, 4.847668) https://maps.app.goo.gl/Pa8qzqkVjQRzPBoP9

RDV sur place : 14:00 au parking de la montagne des Trois Croix (Dezize-lès-Maranges)

GPS : (46.920794, 4.667197) https://maps.app.goo.gl/KYa3gXQtGjjA8bN59



Pour plus de renseignements, contactez-nous à [email protected].

Retrouvez également toutes nos activités sur https://www.ssnm-chalon.fr/