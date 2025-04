Chalon dans la rue 2025 : Hébergez des artistes

Chaque année, plus de 150 compagnies se produisent à Chalon dans la rue. Près de 600 artistes investissent la ville. Partagez leur quotidien en les hébergeant chez vous. Plus de détails avec Info Chalon

Que recherchent les compagnies ?

Des chambres pour loger les compagnies mais aussi des espaces extérieurs pour planter une tente, garer une caravane ou un van aménagé.

À Chalon-sur-Saône et dans un rayon de 20 minutes en voiture maximum.

Les repas sont pris en charge par le festival Chalon dans la rue et les compagnies mais rien ne vous empêche de convier vos invités à un petit café partagé.

Pour les artistes, c'est un soutien et un confort précieux

Pour vous, c'est une manière de découvrir le festival de l'intérieur et d'en être acteur.

Pour tous, c'est un moment de rencontre, partage et de convivialité.

Le festival Chalon dans la rue aura lieu du 17 au 20 juillet 2025.

Pour plus d'informations : chalondanslarue.com

Une question/proposition : [email protected]

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati