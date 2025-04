À la quête des gants de couleurs à la Salle Armand Langlais

Au Ring Olympique Chalonnais (ROC), c'était l'heure des passages de grade pour les plus jeunes afin d'attester de leur niveau de pratique. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce matin-là, ça ne rigolait pas du tout à la Salle Armand Langlais. En effet, c'était l'heure de l'obtention des gants de couleurs (G2C), un outil pour accompagner leur développement et attester de leur niveau de pratique.

Un passage de grade qui est aussi un instant privilégié où l'élève fait preuve de rigueur (respect du protocole), confortant de façon marquée les valeurs ancestrales, sociales et mentales (salut, marque de respect, volonté, détermination, contrôle du stress, etc.) propres au noble art.

Il place l'ensemble des pratiquants, sur le même plan d'égalité face aux épreuves de l'examen (afin de respecter le principe d'équité) et permet à l'enseignant, ici en l'occurence Saïd Fergani, d'évaluer les progrès de ses élèves et de les classer sur une échelle de valeur; une belle façon également pour le président du club de repérer les élèves motivés, doués et bien sûr de recenser leurs carences et leurs points forts.

Ainsi, il favorisera la construction d'un enseignement adapté au groupe de pratiquants voire plus individualisé.

Pendant ce temps, les autres élèves du ROC poursuivaient à côté leur entraînement sous la houlette de Wendy Petit et Kévin Joly.

Pour la boxe éducative, c'est le gant blanc que les 16 plus jeunes licenciés du club devaient absolument décrocher. Ce précieux sésame permet de satisfaire à la compétition devant un jury officiel de la Fédération Française de Boxe (FFB).

Pour ce faire, chacun d'entre eux avait sa fiche d'évaluation individuelle avec 5 critères : le contrôle de soi et le cadre réglementaire, la préparation de l'attaque, la défense et la contre-attaque.

«Nous sommes en train de perfectionner leurs acquis», précise Saïd.

Et grande satisfaction pour le président du ROC, tous les élèves ont réussi leur passage de grade. Pour rappel, le Ring Olympique Chalonnais organise son gala régional de boxe éducative toutes catégories le samedi 26 avril 2025, 14 heures, au gymnase Jean Macé.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati