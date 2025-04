Le 3e salon du ‘Livre Ancien’, c’est encore ce dimanche 27 avril de 10 h à 18 h !

Succès ce samedi 26 avril avec un taux de fréquentation de plus de 800 personnes !

S’il y a un événement à ne pas manquer ce weekend à Chalon-sur-Saône, c’est la 3e édition du livre ancien qui se déroule cloître Saint-Vincent le samedi 26 et dimanche 27 avril. Une édition 2025 qui accueille 12 exposants.

Sur place, vous trouverez du livre d’occasion, du livre plus où moins moderne mais pas de livre neuf ! Ici on parle de livre ancien donc toutes les œuvres qui sont antérieures à 1851 et l’industrialisation du papier. Venez découvrir des ouvrages accessibles à toutes et à tous pour compléter votre bibliothèque et admirer les enluminures réalisées par deux chalonnaises qui exposent pour l’occasion.

Au cours de la journée, une visite des stands était organisée par les élus locaux, à 15 heures, Sébastien Martin, Vice-président du Grand Chalon,

A 17 heures Louis Margueritte, ancien Député de la 5e circonscription et Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture à Chalon,

A 18 heures 30, Gilles Platret,

Aussi, samedi 27 avril, à partir de 18 heures, avait lieu le vin d’honneur offert aux exposants par l’Association des commerçants du Centre Ville.

Extrait du discours de Bénédicte Mosnier : « Mesdames et messieurs bonsoir, je suis très heureuse de cette 3e édition du Salon du Livre ancien qui se déroule dans notre cloître qui est un magnifique écrin tout à fait adapté à ce salon. Je souhaite remercier l’ensemble des exposants qui ne sont pas chalonnais et qui nous font le plaisir de se faire chalonnais le temps d’un weekend dans notre cloître pour nous présenter leurs livres anciens. Comme Monsieur le Maire vous l’a rappelé, notre ville compte 4 salons du livres, nous sommes donc la ville des salons dont celui du livre ancien. Je crois savoir qu’il y a eu plus de 800 entrées au cours de la journée donc c’est un très grand succès. Je remercie Christophe Reynaud parce que sans lui cette organisation ne se ferait pas puisqu’il est à l’initiative de ce projet et chaque année ce salon, nous confère chaque fois une belle édition donc bravo à toutes et à tous ! ».

Les stands à découvrir :

Librairie L’Echo du Passé à Moulin 03 (Bruno Cadiou)

Le Grenier Saint Antoine Chalon-sur-Saône (Thierry Fournier)

Librairie La Bouquinerie Roanne 42 (David Turchi)

Librairie La Bonne Pioche Cuisery 71 (Christophe Goumaz)

Librairie Fabien Patouillard Tournus 71

Librairie Guy Morel Montceau-les-Mines 71

Librairie Les Baladins Le Bourg 46 (Gabriel & Nathalie Champion).

Librairie Axel Benadi Broye 71

Atelier Rodéric Chalon-sur-Saône (Sonia Blondet Rodriguez)

Librairie Petit Marc-Pages Ciry-le-Noble 71

Librairie Guy Bourgeois Villargoix 21

Librairie Au Gré du Van 71 (Christophe Reynaud)

