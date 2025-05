Emmanuel Macron invité dans une émission spéciale le 13 mai sur TF1 pour évoquer "les défis de la France"

Emmanuel Macron sera l'invité d'une émission spéciale sur TF1 le 13 mai à partir de 20H10. Il répondra en direct aux questions de Gilles Bouleau sur l'actualité nationale et internationale, "et sera interpellé par plusieurs personnalités de la société civile". "Emmanuel Macron - Les défis de la France", l'émission durera deux heures. Le président de la République "répondra également aux téléspectateurs" a précisé TF1 ce lundi soir. Les téléspectateurs auront la possibilité de poser leurs questions via les réseaux sociaux de la chaîne notamment.