COVID-19 Une question ? Une appréhension ? 0800 071 000

Le CHS de Sevrey a mis en place un numéro dédié.

Le Centre Hospitalier Spécialisé de Sevrey a mis en place une unité de soutien psychologique adressée aux Chalonnaises et aux Chalonnais spécifiquement, mais également à tous les habitants de Saône-et-Loire.

7 jours sur 7, de 8h à 18h, les opératrices et les opérateurs seront présents pour répondre à toutes vos questions et vous aiguiller vers les bons interlocuteurs en fonction de vos demandes et de vos interrogations.

Un contact précieux :

0800 071 000

Numéro vert – Service et appel gratuits