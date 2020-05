Emmanuelle Wargon, Secrétaire d'Etat à la transition écologique confirmée sur la région de Chalon sur Saône

Selon des informations recueillies par info-chalon.com, Emmanuelle Wargon, Secrétaire d'Etat à la transition écologique effectuera bine un déplacement en Saône et Loire ce jeudi. Un déplacement dont une partie se situe dans la région de Chalon sur Saône et plus particulièrement à Dracy le Fort le matin. Un déplacement confirmé ce mercredi matin par la Préfecture de Saône et Loire. Une deuxième étape du déplacement se jouera du côté de Saint Germain du Plain.

L.G