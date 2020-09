AVIS DE RECHERCHE - On est sans nouvelles de Vincent depuis mardi soir

Sa famille a sollicité notre rédaction pour lancer un appel.

C'est un visage familier si vous fréquentez le Colisée à Chalon sur Saône. Vincent Chatelet a disparu depuis mardi soir 19h. Il partait du Colisée avec sa moto Suzuki Bking 1340, blouson noir et casque noir en direction de son domicile en Bresse ou ailleurs. Sa famille est sans nouvelle et son portable ne répond plus. Toute personne susceptible de disposer d'information est priée de composer le 17. La gendarmerie ayant été sollicitée.