Fontaines : la Boutique du Lycée la qualité avant tout

A l’heure du mieux manger, les volailles et viandes du lycée agricole de Fontaines se retrouvent dans les assiettes des élèves de Pontus, Mathias, Camille Chevalier à Chalon, de Léon Blum au Creusot et bien d’autres

Depuis de nombreuses années le Lycée agricole de Fontaines faisait la vente de sa production de poulets, pintades, lait. En 2009 un projet d’abattoir collectif le CUMA voit le jour, il a été impulsé par le lycée et quelques agriculteurs et sera opérationnel en 2013 sur la commune d’Oslon. Un pas de plus est franchi en 2014 par le lycée de Fontaines avec l’ouverture d’un magasin, à l’entrée de l’établissement, qui sera dédié à la vente de ses propres produits et ceux d’autres lycées agricoles, viticoles,…des différentes régions de France.

Aujourd’hui l’exploitation agricole du lycée de Fontaines est sous la responsabilité de la chef d’exploitation Angélique Bailleul. La boutique du lycée est gérée par Valérie Munières dont les tâches sont multiples, allant de la livraison des volailles à l’abattoir en passant par le conditionnement au laboratoire de la viande bovine et du veau, à la promotion des produits et la vente.

L’exploitation du lycée avec son cheptel de vaches, veaux, poulets, pintades, chapons (pour les fêtes de Noël) répond à une demande toujours croissante. Elle produit plus de 9000 volailles par an. De nombreuses collectivités, collèges, lycées de Saône et Loire, Côte d’Or, Franche Comté ainsi que des restaurants s’approvisionnent au lycée.

Le Lycée a obtenu le prix d’excellence au niveau agricole régional pour la restauration, avec une devise ̏tout fait maison˝ (un très bon signe de qualité).

Dans la boutique vous pouvez aussi y trouver les produits de l’exploitation sous forme transformée, du miel du lycée, du vin des lycées de Macon Davaillé, d’Avize (Champagne), de Rouffach (Alsace), de Bergerac, d’autres produits comme les fromages, les yaourts de l’ENIL bio de Poligny, la crème, le beurre de l’ENIL bio de Mamirolle ou le foie gras et mets du lycée de Périgueux…

C.Cléaux

La boutique vous accueille :

tous les vendredis de 9H à 12H et de 13H à 18H, les samedis de 9H à 12H.

Contact : Tél : 03 85 47 82 84 ou 03 85 47 82 82

Mail : [email protected] ou [email protected]