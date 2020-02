Former les publics les plus fragiles : des formations à destination des personnes placées sous main de justice. La Région et l’Etat se mobilisent

Le Directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon et la Vice-Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, en charge de la formation continue, des mutations économiques, du dialogue social territorial et de l’orientation ; ont réuni ce jeudi 13 février tous les partenaires impliqués dans la formation des personnes placées sous main de justice à la Maison Régionale de l’Innovation à Dijon.

Première à contractualiser avec les services de l’Etat, la Région a signé dès 2014 la convention pour la mise en place d’actions de formation pour ces publics, au moment du transfert de compétence. Depuis, ce partenariat entre la Région Bourgogne-Franche-Comté et la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires n’a cessé de se renforcer. Avec la signature du Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences en 2018, les actions de formation se sont encore plus étoffées et amplifiées, répondant à l’objectif partagé de favoriser l’emploi despersonnes fragiles, peu qualifiées et très éloignées du marché du travail.

Depuis le 1er janvier 2015, plus de 2 300 personnes sous main de justice ont suivi une formation. Le nombre de formations offertes a triplé et le nombre de stagiaires formés annuellement a doublé depuis 2015.

En 2020, la Région dédie un budget de 1,5M€ pour ces formations, dont 250 000€ consacrés à la rémunération des stagiaires. La Direction interrégionale de Dijon a quant à elle investit 123 000€ de plateaux techniques au sein des établissements pénitentiaires pour le bon déroulement de ces formations.