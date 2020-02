Lidl se mobilise aux côtés des Restos du Coeur pour la collecte nationale

TOUTE L’ANNÉE, UNE INITIATIVE ANTI-GASPILLAGE AU PROFIT DES RESTOS

Depuis 2016, Lidl met en place une opération « zéro-gaspillage » au profit des Restos du Cœur. Chaque jour, dans ses 1500 supermarchés en France, des cagettes de 5 kg à 7 kg de denrées périssables de fruits & légumes dont la fraîcheur et le visuel ne répondent plus aux critères d’exigence de l’enseigne, sont mis en vente au prix symbolique de 1 €. N’engageant pas la qualité, ces produits sont consommables sans risque par les clients. La moitié de la somme est reversée aux Restos du cœur et participe au financement de projets locaux : acquisition de camions frigorifiques pour assurer les ramasses des invendus, achat de matériel et d’équipements, réaménagement des locaux associatifs, etc.