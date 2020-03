Mobilisation contre le COVID-19 : mise en ligne d’une plateforme régionale de mise en relation des fabricants de matériel médical et des hôpitaux

L’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté et les services de l’État ont donc pris la décision de lancer une plate-forme régionale contributive en ligne permettant d’identifier la disponibilité de matériel médical nécessaire à la prise en charge des personnes atteintes du COVID19.

Tous les établissements ou entreprises disposant de masques (FFP2 et chirurgicaux), blouses, gel hydro alcoolique, gants, lunettes, sur-blouses et autres matériels indispensables à la prise en charge des malades et à la mise en œuvre des gestes-barrière sont invités à renseigner leurs capacités de production dans un formulaire en cliquant ici* et préciser les modalités de commande de ces matériels.

L’ensemble des informations recensées est mis à la disposition, en temps réel, des établissements hospitaliers demandeurs de ces matériels pour répondre à leurs besoins les plus immédiats.

Nous invitons tous les réseaux de communication, institutionnels, professionnels et même privés, à se mobiliser pour partager l’existence de cette plate-forme et contribuer ainsi à la mobilisation de tous les acteurs locaux face à l’urgence sanitaire.

Cette plate-forme régionale complète la plate-forme nationale « stopcovid19.fr » destinée aux fournisseurs nationaux et internationnaux dont les capacités de production permettront des commandes mutualisées en grand volume.

* adresse du formulaire : https://transnum-portail.ac-dijon.fr/limesurvey/index.php/291725?lang=fr