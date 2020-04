Coronavirus-COVID-19 en Bourgogne-Franche-Comté Grâce au respect du confinement et des gestes barrières, de nombreux indicateurs confirment une lente décrue de l’épidémie

- Le taux de positivité des tests SARS-Cov-2 de trois laboratoires de ville (Eurofins, Biomnis et Cerba) s’établit à 12% contre 20% la semaine précédente. Dans le même temps, le taux de positivité des tests effectués par les deux CHU de la région, s’établit à 15 % contre 23% la semaine précédente.

Pour encourager cette tendance, le respect des gestes barrière et la distanciation sociale sont impératifs.

Vigilance pour les personnes âgées et les personnes présentant des facteurs de risques

Santé publique France confirme que la grande majorité des personnes hospitalisées, y compris en service de réanimation, avait 60 ans ou plus (89,4 % et 79,9 % en réanimation).

Les caractéristiques des personnes admises en réanimation varient peu, avec une majorité d’hommes (67,6 %), un tiers des patients âgés de 45 à 64 ans, plus de 60 % des patients âgés de 65 ans et plus. Quatre patients sur cinq présentaient au moins un facteur de risque (majoritairement un diabète, une hypertension artérielle, une pathologie cardiaque ou pulmonaire). D’après les certificats électroniques avec mention covid-19 dans les causes médicales de décès, 75 % des personnes décédées avaient une comorbidité connue.